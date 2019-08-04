Fenerbahçe'nin istediği Simon Kjaer için Başakşehir de devreye girdi
Fenerbahçe’nin Sevilla’dan kadrosuna katmak için uğraştığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer için Başakşehir’in de devreye girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe’nin Sevilla’dan kadrosuna katmak için uğraştığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer için Başakşehir’in de devreye girdiği iddia edildi.
30 yaşındaki stoperin menajerinin, Başakşehir’le bir görüşme gerçekleştirdiği de belirtildi.
(Akşam)
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