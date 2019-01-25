Fenerbahçe'nin istediği Zapata için Inter devreye girdi
Inter, Fenerbahçe'nin de istediği Cristian Zapata için resmen devreye girdi.
AHMET TURNA - STAR SPOR ÖZEL HABER
Fenerbahçe'ye transferde bir kötü haber daha geldi. Stoper arayışlarını sürdüren Sarı Lacivertliler, Milan'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Zapata'yı gündemine almıştı. Inter, menajerliğini efsane oyuncusu Ivan Cordoba'nın yaptığı Zapata ile söz kesti.
Inter, Zapata'ya 2+-1 yıllık sözleşme önerdi ve Zapata bu teklifi kabul etti. Kolombiyalı savunma oyuncusu sezon sonu Milan'ın ezeli rakibi Inter'e transfer olacak.
Inter'in bu transferdeki en büyük kozı Ivan Cordoba... Cordoba, Zapata'nın menajerliğini yapıyor.
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