Fenerbahçe'nin Juan Cuadrado teklifi ortaya çıktı

Kolombiya futbolunun yıldızlarından Juan Cuadrado, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Juventus'la sözleşmesi, haziran ayı sonunda bitecek Cuadrado'nun, İtalyan devine veda edeceği bildirildi. Kanarya'nın yanı sıra tecrübeli futbolcuya, İspanya'dan son Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'nın da talip olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ



Hem sağ bek hem de sağ kanat olarak oynayabilen 35 yaşındaki oyuncu için elini çabuk tutmak isteyen Kanarya'nın, harekete geçtiği öğrenildi.

Juventus ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek Juan Cuadrado'yu ayrıca İspanya'dan Sevilla istiyor.

BONUSLAR HARİÇ 3.5 MİLYON EURO



Sarı-Lacivertliler'in, 2 yıllık sözleşme karşılığında Cuadrado'ya, bonuslar hariç senelik 3.5 milyon Euro teklif ettiği ifade edildi. Kolombiyalı yıldızın, Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği belirtildi.