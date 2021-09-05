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Spor

Fenerbahçe'nin kalecisi Canberk Aydemir, Kızılcabölükspor'a transfer oldu

Kızılcabölükspor, Fenerbahçe'den 18 yaşındaki kalecisi Canberk Aydemir ve Kasımpaşa'nın 20 yaşındaki stoperi Furkan Çetinkaya'yı kadrosuna kattı.

DHA5 Eylül 2021 Pazar 11:52 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 11:52
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Kızılcabölükspor, yeni sezonun ilk haftasında kadrosuna 2 takviye daha yaptı. Denizli temsilcisi, Fenerbahçe'den 18 yaşındaki kaleci Canberk Aydemir ile sözleşme imzalarken, Kasımpaşa'dan 20 yaşındaki stoper Furkan Çetinkaya'yı 1 yıllığına kiraladı.

Canberk, geçen sezon Fenerbahçe'nin U19 takımında 8 maçta kaleyi koruyup bu sezon başında sarı-lacivertlilerde A takımla antrenmanlara çıktı.

Furkan ise geçen sezon kiralık gittiği 2'nci Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda 13 maçta oynadı.

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