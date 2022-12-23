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Spor

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

IHA23 Aralık 2022 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın günü saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:

"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Enner Valencia ve Michy Batshuayi"

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