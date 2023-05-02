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Spor

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

AA2 Mayıs 2023 Salı 17:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek ve Enner Valencia kadroya dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joshua King, Michy Batshuayi, Joao Pedro.

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