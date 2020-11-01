Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Perotti sürprizi

Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya gidecek.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu Diego Perotti, takımının Fraport TAV Antalyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi.
Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi.