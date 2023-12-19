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Spor

Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosu açıklandı! 5 eksik var

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

AA19 Aralık 2023 Salı 16:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Kayserispor kadrosu açıklandı! 5 eksik var
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Cezalı Samet Akaydın ile sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, Kayseri deplasmanına götürülmedi. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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