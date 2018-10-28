Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka bir yolu yok! İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan Fenerbahçe, 10. hafta maçında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Harun
Isla
Neustadter
Skrtel
Hasan Ali
Jailson
Eljif
Ayew
Benzia
Frey
Slimani
Ankaragücü
Korcan
Erdem
Yalçın
Alihan
Pinto
Faty
Sedat
Cerci
İlhan
Putsila
El Kabir
Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, son 4 lig maçını da kazanamadı.
Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında tek golle alan sarı-lacivertiler, daha sonra Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp Çaykur Rizespor'a kaybetti.
Süper Lig'de 9 haftada 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.
Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı İsmail Kartal'ın yaptığı MKE Ankaragücü'nün ise 13 puanı bulunuyor.
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