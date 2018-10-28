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Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka bir yolu yok! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan Fenerbahçe, 10. hafta maçında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Harun

Isla

Neustadter

Skrtel

Hasan Ali

Jailson

Eljif

Ayew

Benzia

Frey

Slimani

Ankaragücü

Korcan

Erdem

Yalçın

Alihan

Pinto

Faty

Sedat

Cerci

İlhan

Putsila

El Kabir

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, son 4 lig maçını da kazanamadı.

Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında tek golle alan sarı-lacivertiler, daha sonra Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp Çaykur Rizespor'a kaybetti.

Süper Lig'de 9 haftada 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı İsmail Kartal'ın yaptığı MKE Ankaragücü'nün ise 13 puanı bulunuyor.

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