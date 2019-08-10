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Fenerbahçe'nin Kolarov transferinde tazminat maddesi!

Fenerbahçe ile İstanbul'da yaptığı görüşmede ön protokole imza atan 33 yaşındaki yıldız futbolcu Kolarov gelmezse 500 bin euro tazminat ödeyecek.

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Fenerbahçe, Kolarov'u perşembe günü İstanbul'a getirmeyi planlıyordu ancak oyuncunun Atletico Bilbao maçında attığı frikik golü tüm planları adeta altüst etti. O golden sonra Roma taraftarı 33 yaşındaki sol bekin takımda kalması yönünde kamuoyu oluşturdu. Kısacası Sırp yıldız golü kendi kalesine attı.

Fenerbahçe cephesi rahat. Çünkü oyuncu transfer görüşmesi için daha önce İstanbul'a geldiğinde kendisi ile ön protokol imzalandı ve anlaşmaya tazminat maddesi konuldu. Buna göre transferden kim vazgeçerse karşı tarafa 500 bin Euro tazminat ödeyecek.

ROMA İŞİ SOĞUTMA TARAFTARI!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Roma ile görüşmelerini sürdürürken, 2 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduklarını yineledi.

Roma kulübü ise taraftar baskısı nedeniyle işi soğutmanın ve ağırdan almanın iyi olacağı konusunda fikir belirtti. Comolli, Kolarov'a da aralarındaki protokolü hatırlattı ve gereğini yapmasını istedi. Roma ile bir yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Sırp oyuncunun gelecek günlerde ortaya koyacağı performans kaderini belirleyecek.

(Sabah)

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