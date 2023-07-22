Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı.
Kaleci: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz
Defans: Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde
Orta Saha: Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci
Forvet: Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun