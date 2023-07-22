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Spor

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki kadrosu belli oldu

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı.

Kaleci: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz

Defans: Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde

Orta Saha: Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci

Forvet: Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun

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