Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak, yardımcı hakem olarak görev alacak.
Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Son lig maçında Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın derbiyi deplasmanda 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetine imza attı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, Kayserispor'u yenerek milli araya kayıpsız girmek istiyor.
Zecorner Kayserispor ise zorlu bir dönemden geçiyor. Konuk ekip, ilk 11 haftada topladığı 9 puanla haftaya 16. sırada girdi.
Radomir Djalovic'in öğrencileri, ligdeki ilk 3 puanını geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Alvarez, Fred, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Hosseini, Carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha