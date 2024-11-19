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Spor

Fenerbahçe'nin konuğu Vero Volley

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Medicana sahasında İtalyan ekibi Vero Volley ile kozlarını paylaşacak.

AA19 Kasım 2024 Salı 10:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin konuğu Vero Volley
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Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında yarın İtalyan ekibi Vero Volley'i ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Yunanistan Voleybol Federasyonundan Vasileios Vasileiadis ile Azerbaycan Voleybol Federasyonundan Eldar Zulfugarov yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Alman ekibi Helios Grizzlys'i deplasmanda 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başlamıştı.

Vero Volley ise Yunanistan ekibi Olympiakos'u sahasında 3-2 mağlup etmişti.

  • vero volley
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