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Spor

Fenerbahçe'nin kupaya katılması halinde rakibi Kasımpaşa olacak

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe bu sezon turnuvaya katılması halinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 09:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kupaya katılması halinde rakibi Kasımpaşa olacak
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılması halinde yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alıp almayacağı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un bugün yapacağı açıklamaların ardından belli olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek bir kez karşılaştı.

2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen iki ekibin mücadelesinden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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