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Spor

Fenerbahçe'nin liderle arası açılmaya devam ediyor

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.

19 Aralık 2021 Pazar 23:38 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 23:38
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbide Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybetti ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada yıldız oyuncusu Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın 25. dakikadaki golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 30. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle yeniden öne geçti ve devreye 2-1 galip girdi.

İkinci yarıya durgun başlayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Josef de Souza'nın golüne engel olmadı ve maçta eşitlik oldu. Kalan bölümde gol bulmayı başaramayan Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Ligde 16. haftada Gaziantep FK'ye 3-2 yenilerek Trabzonspor ile puan farkını azaltma avantajını yitiren sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak Trabzonspor'un 3 puan aldığı haftada 2 puan daha kaybetti.

Fenerbahçe, bu beraberlikle puanını 28 yaparak haftayı 5. sırada kapattı ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşerek zirve yolunda yara aldı.

Sarı-lacivertli takımın derbiyi köşe vuruşu kullanmadan tamamlaması dikkati çekti.

MESUT ÖZİL'İN 6. GOLÜ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, ligdeki 6. golünü Beşiktaş ağlarına gönderdi.

Sarı-lacivertlilerin 12. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen yıldız isim, 14. dakikada topu filelerle buluşturdu.

Mesut, böylece ligdeki 14. maçında 6. golüne ulaştı.

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