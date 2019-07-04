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Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir teklifi ortaya çıktı

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir için yoğun mesaide.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı. Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Allahyar ve Max Kruse'yi kadrosuna katan Sarı- Lacivertliler, orta sahaya yeni bir takviye daha yapmak istiyor. Ersun Yanal, Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in alınmasında ısrarcı.
 
TOPAL'IN YERİNE MAHMUT 
 
Mehmet Topal'ın gidişi sonrasında orta sahaya defansif yönü güçlü bir isim arayan Kanarya Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir için çalışmalarını hızlandırdı.
 
YÖNETİCİ GİBİ ÇALIŞIYOR 
 
Bu transfer için F.Bahçe'nin yeni transferi Emre Belözoğlu'nun aracılık yaptığı öğrenildi. Başakşehir'den takım arkadaşı Mahmut'u takıma kazandırmak isteyen Emre yönetici gibi çalışıyor.
 
2 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ 
 
Fenerbahçe'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Mahmut Tekdemir için 2 milyon Euro'luk yeni bir teklifte bulunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi.
 
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