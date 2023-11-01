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Spor

Fenerbahçe'nin makinesi: Dusan Tadic

Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan 34 yaşındaki Sırp futbolcu Dusan Tadic performansı ile herkesi kendine hayran bırakıyor.

Sabah1 Kasım 2023 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin makinesi: Dusan Tadic
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Fenerbahçe'nin sezon başında Ajax'tan transfer ettiği Sırp yıldız Dusan Tadic, gösterdiği performansla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

2006-07'den bu yana sadece bir kez 30 maçın altına düşen tecrübeli futbolcu, son sekiz senesinde ise 40'ın üzerinde karşılaşmaya çıktı. Kendisine çok iyi bakan Tadic'in bu sezon da 40'tan fazla maç oynamasına kesin gözle bakılıyor.

SEZON PERFORMANSI

Tadic, sarı-lacivertli formayla da şimdiden 19 karşılaşmaya çıkmış durumda. Bu karşılaşmalarda 6 gol atan yıldız oyuncu 4'te asist yaptı.

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