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Fenerbahçe'nin Melnjak aşkı bitmek bilmiyor

Fenerbahçe, Hırvat sol bek Dario Melnjak için ikinci kez harekete geçti. Yanal'ın çok istediği 26 yaşındaki oyuncu için Çaykur Rizespor'un kapısını çalacak olan sarı-lacivertli yönetim, 2 milyon euro ve oyuncu teklifinde bulunacak.

  • Sabah
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Fenerbahçe'de lig mücadelesi devam ederken devre arasında takımın eksiklerinin giderilmesi için de çalışmalar sürüyor.
 
Sarı-lacivertlilerin Ocak ayı için teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği Çaykur Rizespor'un sol beki Dario Melnjak'ı listesine aldığı öğrenildi.
 
Fenerbahçe, Ocak ayında açılacak transfer döneminde önce Hırvat sol bekin transferini bitirmek için masaya oturacak. Yaz transfer döneminde Roma'nın yıldızı Kolarov için yoğun çaba sarf eden ancak alamayınca rotayı Melnjak'a çeviren Kanarya, Çaykur Rizespor yönetimi ile arasında bir anlaşma zemini oluşması için yeterli süre bulamamıştı.
 
1 YIL OPSİYONU BULUNUYOR
 
26 yaşındaki savunmacı için bir kez daha Karadeniz ekibinin kapısını çalacak olan Fenerbahçe, transferi para ve takas formülüyle bitirmeyi hedefliyor. Sezon sonunda sözleşmesi biten ancak kulüp taraflı 1 yıl opsiyonu bulunan Melnjak için 2 milyon Euro bonservis bedeli konuşuluyor. Fenerbahçe ayrıca oyuncu teklif edecek.
 
2019'UN EN İYİSİ
 
Melnjak, Rizespor'a Ocak 2019'da Domzale'den 60 bin Euro'ya transfer oldu. Rize'de 2019 yılının ligde skora en çok katkı veren (6 gol, 2 asist) savunmacısı olan Melnjak, Haziran ayında ilk kez Hırvatistan Milli Takımı kadrosuna seçildi.

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