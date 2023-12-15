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Spor

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda seri başı olacak. İşte sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri...

15 Aralık 2023 Cuma 01:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
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UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Grubu lider tamamladığı için son 32 turunu direkt olarak geçen ve son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, son 16 turu kura çekimlerinde de seribaşı olacak.

Konferans Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi'ne düşen takımlar arasında oynanacak son 32 turunda yer alacak 16 takımdan biri, son 32 turunu geçtikten sonra Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

-Olympiakos

-Ajax

-Real Betis

-Sturm Graz

-U.S. Gilloise

-Maccabi Haifa

-Servette

-Molde

-S.Bratislava

-Gent

-Dinamo Zagreb

-Bodo Glimt

-Ludogorets

-Frankfurt

-Ferencvaros

-Legia Varşova

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