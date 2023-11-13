Fenerbahçe'nin muhteşem dörtlüsü sessiz kaldı

Fenerbahçe, sırasıyla Trabzonspor ve Ludogorets mağlubiyetlerinin ardından dün gece de Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Bu beraberliğe rağmen Kanarya liderlik koltuğunu averajla geri aldı.

Savunmada yaşanan sakatlıklar ve Brezilyalı merkez orta saha Fred'in yokluğu Fenerbahçe'yi olumsuz etkilerken sarı- lacivertlilerin gol ve asist makineleri İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic son 3 maçta adeta stop etti.

SADECE TADIC!

Sarı-Lacivertliler bu 3 maçta sadece 2 gol atarken, gollerin 2'si de penaltıdan Tadic'ten geldi. Kadrodaki eksikler nedeniyle takımın kimyası olumsuz yönde etkilenirken ligde ve Avrupa'da üst üste gelen maçların ardından sarı- lacivertli ekibin gol makinelerinin fiziksel düşüşü de dikkatlerden kaçmadı.