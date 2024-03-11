Pendikspor zaferinde başrolü oynayan Mert Hakan Yandaş - Michy Batshuayi ikilisi farklı galibiyetin anahtarları oldu. Müthiş ikili, tribünlere adeta dejavu yaşattı.

27. haftada Kadıköy'deki Kasımpaşa maçında da 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 64'te Mert Hakan ve 90+6'da kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Batshuayi'yle zafere ulaşmıştı. Sarı-lacivertliler, gol için bastırırken 60'ta Ferdi'nin pasıyla sahne alan Mert Hakan, ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yaptı ve eşitliği sağladı.

74'TE GİRDİ 87'DE ATTI

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Batshuayi de Kasımpaşa maçındaki gibi oyuna sonradan girdi. 74'te sahaya ayak basan Batsman, 87'de kazanılan penaltıyı gole çevirip, Mert Hakan'la sarı- lacivertlileri ipten aldı. 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, bu sezonki 20. golüne ulaştı. Pendik'e attığı golle ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Türkiye Kupası'nda 6 golü bulunan Batshuayi, Konferans Ligi'nde de takımı adına 6 gol üretti. Başarılı forvet, bu sezon kullandığı 5 penaltının 4'ünü gole çevirdi