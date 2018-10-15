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Fenerbahçe'nin Nicolae Stanciu ile ilgilendiği iddia edildi

Belçika basını, Fenerbahçe'nin Sparta Prag forması giyen Romanyalı 10 numara Nicolae Stanciu ile ilgilendiğini iddia etti.

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Giuliano'nun ayrılığının ardından 10 numara pozisyonunu Benzia ile güçlendiren Fenerbahçe için bu kez Belçika'dan sürpriz bir iddia geldi.

Belçika'nın Walfoot gazetesinin iddiasına göre Fenerbahçe, sezon başında Anderlecht'ten Sparta Prag'a transfer olan Romanyalı 10 numara Nicolae Stanciu'yu transfer etmek istiyor.

ANDERLECHT'TE KAYBOLDU, PRAG'DA KENDİNE GELDİ

Anderlecht, iki sezon önce 8 milyon euroya büyük umutlarla transfer ettiği Stanciu'yu sezon başında 4 milyon euroya satmıştı. Sparta Prag'da kendini gösteren 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Çekya'da 10 maça çıkarken 3 gol ve 5 asist üretme başarısı gösterdi.

BUNDESLIGA'DAN RAKİP

Sparta Prag ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Nicolae Stanciu ile Fenerbahçe'nin dışında Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ın da ilgilendiği kaydedildi.

(Sporx)

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