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Spor

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde konuk olacağı Nordsjaelland karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, karşılaşma için yarın Danimarka'ya gidecek.

AA28 Kasım 2023 Salı 18:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşma için yarın Danimarka'ya gidecek.

Fenerbahçe, 9 puanla grupta lider durumda bulunuyor.

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