Fenerbahçe'nin önünde durulmuyor: 16'da 16

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 16 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sezon başından bu yana ligde ve Avrupa'da toplam 16 resmi maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı.



Sarı-lacivertli ekip bu 16 maçlık süreçte toplam 46 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

REKORUNU EGALE ETTİ

Fenerbahçe, daha önce kendisine ait olan lige en iyi başlangıç yapma rekorunu egale etti.

Fenerbahçe, 2009-10 sezonunda ligde oynadığı ilk 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.