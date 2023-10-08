Fenerbahçe'nin önünde durulmuyor: 16'da 16

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 16 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sezon başından bu yana ligde ve Avrupa'da toplam 16 resmi maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı.
Sarı-lacivertli ekip bu 16 maçlık süreçte toplam 46 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.
REKORUNU EGALE ETTİ
Fenerbahçe, daha önce kendisine ait olan lige en iyi başlangıç yapma rekorunu egale etti.
Fenerbahçe, 2009-10 sezonunda ligde oynadığı ilk 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.