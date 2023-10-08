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  • Fenerbahçe'nin önünde durulmuyor: 16'da 16
Spor

Fenerbahçe'nin önünde durulmuyor: 16'da 16

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini sürdürdü.

8 Ekim 2023 Pazar 21:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin önünde durulmuyor: 16'da 16
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Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 16 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sezon başından bu yana ligde ve Avrupa'da toplam 16 resmi maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu 16 maçlık süreçte toplam 46 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

REKORUNU EGALE ETTİ

Fenerbahçe, daha önce kendisine ait olan lige en iyi başlangıç yapma rekorunu egale etti.

Fenerbahçe, 2009-10 sezonunda ligde oynadığı ilk 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

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