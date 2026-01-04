Sarı-Lacivertliler'in Ademola Lookman ve Alexander Sörloth için yaptığı operasyon Avrupa basınında büyük ses getirdi. Portekiz medyasından Record, Nijeryalı kanat-forvet Lookman ve Norveçli golcü Sörloth için Sarı Kanarya'nın başlattığı girişimi böyle aktardı: "Türk kulübü Fenerbahçe, transfer piyasasında çok sert bir atak yapıyor. Devre arasında iki takviye yapmak için bir süredir görüşmeler sürüyor. İtalyan kulübü Atalanta'dan Ademola Lookman ve İspanyol Atletico Madrid'den Alexander Sörloth ana hedef konumunda. Türk kulübü, büyük kaynak yatırmayı göze aldı.

SALI GÜNÜ DURUM NETLEŞİR

28 yaşındaki başarılı oyuncu Ademola Lookman, Fenerbahçe'ye gelme konusunda anlaşma noktasına yakın. Atalanta yönetimiyle görüşmelerin tamamlanması kaldı. 30 yaşındaki forvet Alexander Sörloth'la ilgili olarak da İspanyol yetkilileriyle görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe'nin salı günü Samsunspor ile oynayacağı Türkiye Süper Kupası maçıyla birlikte transferlerin durumu netleşecek." Öte yandan Sarı-Lacivertliler, Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda önceliğini Lookman ismine vermiş durumda. Genç hoca, çok yönlü bir hücumcu bekliyor.

İKİ KULÜP DE PAZARLIĞA AÇIK

Teknik direktörle yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süre kadro dışı kalan Lookman, Atalanta'dan ayrılmak istiyor. Futbolcu kontratına sadık kalarak profesyonel şekilde sahaya çıktı ve 11 lig maçında 2 gol attı. Devler Ligi'ndeki 5 maçta 1 gol 1 asistle oynadı. İtalyan ekibi, 45 milyon euro istediği oyuncu için 35'e düştü. Atletico ise Sörloth için 30 milyon euro fiyat biçmişti. Kanarya'nın aklında iki futbolcuyu 50 milyon euro civarında bir bedele bitirmek var. Atalanta ve Madrid ekibiyle sıkı pazarlık yaşanıyor.