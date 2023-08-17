Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin play-off turuna yükselmesi halinde rakibi belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor'u elemesi halinde play-off turundaki rakibi belli oldu. Fenerbahçe play-off turuna kalırsa Twente ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Maribor'u eleyip play-off turuna yükselmesi durumunda Twente ile karşı karşıya gelecek. Gruplardan önce son bir eleme daha geçmesi gereken Fenerbahçe'nin üst turdaki rakibi Twente oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos tarihlerinde oynanacak.