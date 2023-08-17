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Spor

Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak.

17 Ağustos 2023 Perşembe 22:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu
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Fenerbahçe'nin play-off turuna yükselmesi halinde rakibi belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor'u elemesi halinde play-off turundaki rakibi belli oldu. Fenerbahçe play-off turuna kalırsa Twente ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Maribor'u eleyip play-off turuna yükselmesi durumunda Twente ile karşı karşıya gelecek. Gruplardan önce son bir eleme daha geçmesi gereken Fenerbahçe'nin üst turdaki rakibi Twente oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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