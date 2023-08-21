Fenerbahçe'nin Rade Krunic ısrarı devam ediyor

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın kadroda görmeyi çok istediği Rade Krunic için uzun süredir Milan'a baskı yapıyor. İtalyan devi, buna rağmen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu satmaya sıcak bakmıyordu. Ancak Boşnak yıldızın da açık bir şekilde sarı lacivertliler'e gitme konusunda istekli olduğunu bildirmesiyle işler değişti.

MILAN FİYATI BELİRLEDİ

İtalyan ekibi ilk olarak Krunic'in yerini dolduracak isim için arayışlara başladı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Milan, başarılı futbolcunun fiyatını da belirledi. Buna göre kırmızı siyahlılar, Krunic için Fenerbahçe'den 13 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Sarı lacivertli yönetim, 29 yaşındaki oyuncu için son olarak Milan'a 8 milyon Euro teklif etmişti.

TEKLİF VE TALEP ARASINDAKİ FARK YÜKSEK

Teklif ve talep arasındaki fark yüksek. Ancak Milan'ın fiyat belirlemesi bile Fenerbahçe açısından önemli bir ilerleme olarak görülüyor. Yönetim şimdi kıran kırana bir pazarlıkla İtalyan devinin talebini biraz daha aşağıya çekerek, bu transferi bitirmeye çalışacak.

TRANSFER İÇİN YOĞUN MESAİ

Fenerbahçe, yoğun mesai harcayarak kısa sürede bu işi bitirmeyi planlıyor. Ancak Milan'ın, anlaşma sağlansa bile ilk olarak Krunic'in yerine transfer yapmak için zaman isteme ihtimali de bulunuyor.