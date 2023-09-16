Fenerbahçe'nin rakibi, 1 puanı son dakikada kurtardı

Bulgaristan Parva Liga'nın 9. haftasında Ludogorets Razgrad ile Botev Plovdiv karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi Ludogorets, 42. dakikada Olivier Verdon'un penaltı golüyle öne geçti.
Botev, 57. dakikada Ivelin Popov ve 83. dakikada Krasian Kolev'in golleriyle 2-1 öne geçti.
Ludogorets, 90+9. dakikada Jakub Piotrowski'nin golüyle 1 puanı kurtardı.
Bu sonucun ardından Ludogorets, 7 maçta 13 puana yükseldi. Botev Plovdiv ise 9 puanda kaldı.
Ludogorets, gelecek hafta Lokomotiv Sofya'ya konuk olacak. Botev Plovdiv ise evinde CSKA Sofya ile karşılaşacak.