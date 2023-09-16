İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2023 Cumartesi / 2 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin rakibi, 1 puanı son dakikada kurtardı
Spor

Fenerbahçe'nin rakibi, 1 puanı son dakikada kurtardı

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi Ludogorets, 90+9'da bulduğu golle Botev Plovdiv karşısında 1 puanı kurtardı.

16 Eylül 2023 Cumartesi 22:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi, 1 puanı son dakikada kurtardı
ABONE OL

Bulgaristan Parva Liga'nın 9. haftasında Ludogorets Razgrad ile Botev Plovdiv karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi Ludogorets, 42. dakikada Olivier Verdon'un penaltı golüyle öne geçti.

Botev, 57. dakikada Ivelin Popov ve 83. dakikada Krasian Kolev'in golleriyle 2-1 öne geçti.

Ludogorets, 90+9. dakikada Jakub Piotrowski'nin golüyle 1 puanı kurtardı.

Bu sonucun ardından Ludogorets, 7 maçta 13 puana yükseldi. Botev Plovdiv ise 9 puanda kaldı.

Ludogorets, gelecek hafta Lokomotiv Sofya'ya konuk olacak. Botev Plovdiv ise evinde CSKA Sofya ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.