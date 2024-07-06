Fenerbahçe'nin rakibi Admira Wacke

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

Sezona Avusturya'nın Graz kentinde hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşılaşacak.

Südstadt kasabasında bulunan BSFZ Arena'da oynanacak mücadele bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

İLK MAÇI 2-1 KAZANDI

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerinde Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımı ile oynamıştı. Sarı lacivertliler, mücadeleden Edin Dzeko ve Miha Zajc'ın golleri ile 2-1 galip ayrılmıştı.

İKİ HAZIRLIK MAÇI DAHA OYNAYACAK

Sarı-Lacivertliler, Match PR ile birlikte organize edilen Avusturya kampında Admira Wacker maçının ardından iki hazırlık karşılaşması daha oynayacak.

Jose Mourinho'nun ekibi, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak.