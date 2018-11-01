Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht ligde 2 maçtır kazanamıyor
Anderlecht, Belçika 1. Futbol Ligi'nde konuk ettiği Lokeren ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Anderlecht, Belçika 1. Futbol Ligi'nde konuk ettiği Lokeren ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 13. haftasında Anderlecht, Lokeren'i Constant Vanden Stock Stadı'nda ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede konuk ekip, 53. dakikada Olivier Deschacht'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Anderlecht, 59. dakikada Landry Dimata ile ağları sarstı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Anderlecht, 24 puanla ligde 4'üncü sırada yer alırken, puanını 7'ye çıkaran Lokeren ise 15. sırada kaldı.
Fenerbahçe, 8 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht'i ağırlayacak.
(AA)
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