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Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht ligde 2 maçtır kazanamıyor

Anderlecht, Belçika 1. Futbol Ligi'nde konuk ettiği Lokeren ile 1-1 berabere kaldı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Anderlecht, Belçika 1. Futbol Ligi'nde konuk ettiği Lokeren ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 13. haftasında Anderlecht, Lokeren'i Constant Vanden Stock Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede konuk ekip, 53. dakikada Olivier Deschacht'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Anderlecht, 59. dakikada Landry Dimata ile ağları sarstı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Anderlecht, 24 puanla ligde 4'üncü sırada yer alırken, puanını 7'ye çıkaran Lokeren ise 15. sırada kaldı.

Fenerbahçe, 8 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht'i ağırlayacak.

(AA)

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