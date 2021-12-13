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Spor

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu. Fenerbahçe Çekya'nın Slavia Prag takımı ile eşleşti.

13 Aralık 2021 Pazartesi 16:00 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:27
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Fenerbahçe'nin rakibinin de belirlendiği UEFA Konferans Ligi Play-Off turu kuraları çekildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play off turundaki rakibi Çekya'nın Slavia Prag takımı oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz ilk maçi 17 Şubat'ta Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, rövanş maçını ise 24 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

Eşleşmeler şöyle:

Marsilya - Qarabağ FK

PSV Eindhoven - Maccabi Tel Aviv

FENERBAHÇE- Slavia Prag

Midtjylland - Paok

Leicester City - Randers

Celtic - Bodo Glimt

Sparta Prag - Partizan

Rapid Wien - Tottenham/Vitesse galibi

  • Fenerbahçe
  • UEFA Konferans Ligi
  • UEFA Konferans Ligi kura çekimi

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