Fenerbahçe'nin rakibinin de belirlendiği UEFA Konferans Ligi Play-Off turu kuraları çekildi.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play off turundaki rakibi Çekya'nın Slavia Prag takımı oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz ilk maçi 17 Şubat'ta Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, rövanş maçını ise 24 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.
Eşleşmeler şöyle:
Marsilya - Qarabağ FK
PSV Eindhoven - Maccabi Tel Aviv
FENERBAHÇE- Slavia Prag
Midtjylland - Paok
Leicester City - Randers
Celtic - Bodo Glimt
Sparta Prag - Partizan
Rapid Wien - Tottenham/Vitesse galibi