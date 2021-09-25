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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt, ligde galibiyete hasret kaldı

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Eintracht Frankfurt, Köln ile 1-1 berabere kaldı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 18:38 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 18:42
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Eintracht Frankfurt, Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında rakibi Köln ile 1-1 berabere kalarak ligde üst üste 5. beraberliğini aldı. Köln ise 9 puana çıktı ve üst üste 3. kez berabere kaldı.

Commerzbank Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım 14. dakikada Ellyes Skhiri'nin golüyle öne geçerken, 45'te Santos Borre skora dengeyi getirdi.

Ligin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Bu maç öncesinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'e konuk olacak.

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