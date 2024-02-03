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  • Fenerbahçe'nin rakibi kalmadı! Kanarya, Matheus Saldanha'dan vazgeçmiyor
Spor

Fenerbahçe'nin rakibi kalmadı! Kanarya, Matheus Saldanha'dan vazgeçmiyor

Ara transfer döneminin de yıldız olan Fenerbahçe dümeni Sırbistan'a çevirdi. Sarı lacivertli ekibin bir süredir kadrosuna katmak istediği Matheus Saldanha trabsferinde masada rakibinin kalmamasını elini güçlendirdi. İşte detaylar...

Fanatik3 Şubat 2024 Cumartesi 10:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi kalmadı! Kanarya, Matheus Saldanha'dan vazgeçmiyor
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Sarı-Lacivertliler, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü olmak üzere ara transfer döneminin en dikkat çeken imzalarını attırdı. Gündemde şimdi yerli bir santrfor var. Ancak Fenerbahçe, kış transfer dönemindeki gözde oyucusundan henüz vazgeçmiş değil.

GÖZLER FENERBAHÇE'DE!

Kış transfer döneminin başından beri Sarı-Lacivertli ekip, rotasını Sırbistan'a çevirdi ve yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sambacı da takımından ayrılmak istiyor ve kendisini daha fazla göstereceği bir kulübe gitmek istiyor. Brezilyalı yıldızı isteyen diğer takımların da masadan kalkması sonucu gözler Fenerbahçe'ye döndü.

FENERBAHÇE SALDANHA'DAN VAZGEÇMİYOR

Fenerbahçe, Matheus Saldanha'dan da vazgeçmiş değil. İsmail Kartal'ın kadroda görmeyi çok istediği Brezilyalı golcü için Partizan'a daha önce yapılan teklifler geri çevrilmişti. Sırp ekibi, başta Sevilla ve Torino olmak üzere Avrupa'dan birçok takımın da 24 yaşındaki yıldızın peşinde olması nedeniyle pazarlıklarda katı davranıyordu. Ancak Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birlikte, Matheus Saldanha için Fenerbahçe'nin rakibi kalmadı! Sambacı, henüz sezon başında Partizan'a imza atmış olmasına rağmen yakaladığı büyük çıkışı sürdürüp kariyerinde ileri bir adım daha atmak istiyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Bu nedenle Sarı-Lacivertliler'e transfer olmaya sıcak bakıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim'in bir kez daha Sırp ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Sportif direktör Mario Branco'nun sunacağı yeni teklifin bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'yu bulabileceği öne sürüldü. Fenerbahçe her ne kadar Saldanha'yı 'acil' bir transfer olarak görmese de şartları mümkün olduğunca zorlayarak işi bu dönemde bitirmek istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Sırbistan Ligi'nde 18 mücadelede sahaya çıkan Saldanha, takımı adına 14 kez ağları havalandırdı ve 5 kez de asist katkısında bulundu. Toplamda 24 maçta oynayan golcü oyuncunun tüm müsabakalarda 15 golü bulunuyor.

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