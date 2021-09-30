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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezonu yarın oynayacağı Kızılyıldız maçıyla açacak.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 11:09 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:09
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi konuk edecek.

Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açacak.

Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona giren Fenerbahçe, ilk haftada Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşı karşıya gelecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 13. MAÇ

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.

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