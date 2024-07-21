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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Lugano, sezona 3 puanla başladı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lugano, İsviçre Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Grasshoppers'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 11:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi Lugano, sezona 3 puanla başladı
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Grasshoppers'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Lugano'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Kacper Przybylko ile 90+2. dakikada Uran Bislimi kaydetti.

Grasshoppers'ın tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Giotto Morandi attı.

Lugano ile Fenerbahçe arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçına, 23 Temmuz Salı günü Thun kentiyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak. Müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

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