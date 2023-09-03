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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland 90+7'de 1 puanı kurtardı

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland, ligde Lyngby ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

3 Eylül 2023 Pazar 17:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi Nordsjaelland 90+7'de 1 puanı kurtardı
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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Nordsjaelland, Danimarka Süper Lig'inde Lyngby'a konuk oldu.

Lyngby Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Lyngby'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Andri Gudjohnsen kaydetti. Nordsjaelland'a beraberliği getiren gol ise 90+7. dakikada Kian Hansen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte 16 puana ulaşan Nordsjaelland, maç fazlasıyla 1. sırada konumlandı. 8 puana yükselen Lyngby ise 8. sırada yer aldı.

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland ile 21 Eylül Perşembe günü evinde, 30 Kasım Perşembe günü ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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