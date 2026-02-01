İSTANBUL 8°C / 6°C
  • Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest, sahasında takıldı
Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest, sahasında takıldı

Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest, sahasında ağırladığı Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

1 Şubat 2026 Pazar 19:21
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest, sahasında takıldı
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Nottingham Forest ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Nottingham Forest, 5. dakikada Morgan Gibbs-White ile öne geçti. Ev sahibi ekip, 45. dakikada Neco Williams'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Crystal Palace, 45+2. dakikada Ismail Sarr'ın penaltısıyla skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Nottingham Forest 26, Crystal Palace ise 29 puana yükseldi.

Nottingham Forest, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Crystal Palace ise Brighton deplasmanına gidecek.

