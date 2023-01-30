Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 13 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.
Ligde 14 galibiyet ve 7 mağlubiyete sahip Olympiakos ise averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Olympiakos, 94-67'lik skorla kazanmıştı.