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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos'tan 4 gollü galibiyet

Yunanistan Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakibi Olympiakos, rakibi Smyrnis'i 4-1 mağlup etti.

22 Eylül 2021 Çarşamba 20:14 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 20:14
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Yunanistan Süper Ligi'nde 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakibi Olympiakos, Smyrnis'i ağırladı.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Olympiakos'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Masouras, 7. ve 72. dakikalarda Soares ile 87. dakikada Vrousai attı. Smyrnis'in tek sayısını 79. dakikada Dauda kaydetti.

Smyrnis'in 90. dakikada bulduğu gol VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.

Bu sonucun ardından Olympiakos, 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Smyrnis ise henüz puanla tanışamadı.

Olympiakos, gelecek hafta Asteras Tripolis deplasmanına konuk olacak. Smyrnis ise Ionikos'u ağırlayacak.

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