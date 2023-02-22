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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Partizan

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan takımı Partizan'a konuk olacak.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi Partizan
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.

Stark Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun 24. haftada oynayacağı EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 23 maçta 14 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip ise 24 maçta 13 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 6. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Partizan, 73-72 kazanmıştı.

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