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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla, Osasuna'ya mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ulusal liginde sahasında oynadığı maçta Osasuna'ya 3-2 mağlup oldu.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 09:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla, Osasuna'ya mağlup oldu
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında sahasında Osasuna'yı konuk eden Sevilla karşılıklı gol düellosunu kaybetti.

Karşılaşmanın 18. dakikasında David Garcia'nın golüyle öne geçen Osasuna ilk yarıyı 1-0 skor avantajıyla kapattı.

İkinci yarıda Sevilla, 63. dakikada Sırp futbolcusu Nemanja Gudelj ile beraberliği sağlasa da bundan sadece 4 dakika sonra Fernando Reges'in kendi kalesine attığı golle bir kez daha yenik duruma düştü.

Kırmızı beyazlılar, 78. dakikada Faslı forveti Youssef En-Nesyri'nin golüyle skora bir kez daha eşitliği getirdi.

La Liga'nın bu sezon güçlü ekiplerinden olan Osasuna'ya 3 puanı getiren golü ise 85. dakikada Faslı futbolcu Abdessamad Ezzalzouli attı.

Ligde 10. yenilgisini alan Sevilla 25 puanla 14. sırada kalırken, Osasuna 33 puanla 7. sıraya yükseldi.

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