Fenerbahçe'nin rakibi Twente, kendi liginde doludizgin

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi'n play-off turundaki rakibi olan Twente, Eredivisie'nin 2. haftasında PEC Zwolle'yi ağırladı.

De Grolsch Veste'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertliler'in rakibi Twente'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Michal Sadilek, 76. dakikada Sem Steijn ve 90+4. dakikada Jasper Schendelaar (kendi kalesine) kaydetti.

PEC Zwolle'nin tek golünü ise 33. dakikada penaltıdan Ferdy Druijf kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Twente, 6 puanla ligde 1. sıraya yükseldi. 2 haftadır puan alamayan Zwolle ise ligde 15. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Twente, deplasmanda Volendam ile karşılaşacak. PEC Zwolle ise evinde Utrecht'i konuk edecek.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'n play-off turundaki ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.