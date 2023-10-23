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Spor

Fenerbahçe'nin rakibinde beklenmedik ayrılık

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde perşembe akşamı karşılaşacağı Ludogorets, teknik direktörü Ivaylo Petev ile yolları ayırma kararı aldı.

23 Ekim 2023 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibinde beklenmedik ayrılık
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Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde perşembe akşamı karşılaşacağı Ludogorets'te flaş bir ayrılık kararı alındı.

Bulgar medyasında yer alan haberlere göre Ludogorets, teknik direktörü Ivaylo Petev ile yollarını ayrıma kararı aldı.

Her iki tarafın da ayrılık için resmi işlemlere devam ettiği için kararın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanacağı belirtildi

TAKIMI YARDIMCILARI ÇALIŞTIRDI

Kulübün sahipleri Kiril ve Georgi Domuschievi'nin kararının kesin olduğu belirtildi. Petev, bugün takımın başında idmana çıkmazken, yardımcıları Svetoslav Dyakov ve Ivan Tsvetkov takımı çalıştırdı.

ARDA YENİLGİSİ BARDAĞI TAŞIRDI

Ludogorets'in dün gece deplasmanda FK Arda karşısında aldığı 0-0'lık beraberlik bardağı taşıran son damla oldu. Bu maçın ardından Ludogorets, lider Lokomotiv'in 6 puan gerisinde 24 puanla beşinci sırada yer aldı.

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