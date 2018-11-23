Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi yenilendi

Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamayla resmi sitesinin yenilenmiş halini beta olarak yayına soktu.

Yeni sitenin girişinde test aşamasında olunduğu belirtilirken, sitenin gelişimi için taraftarlarına geri dönüşlerle destek verme çağrısı yapan Fenerbahçe'de taraftarlar yenilenen web sayfasına yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe'nin yenilenen sitesiyle ilgili yaptığı açıklama;

'YENİLENEN FENERBAHCE.ORG TEST YAYININA BAŞLADI!

Kulübümüzün resmi web sitesi fenerbahce.org yenileniyor.

Güncel tasarımı, altyapısı ve içeriğiyle tamamen son teknoloji ile yenilenen web sitemizi değerli taraftarlarımızın kullanımına açarak deneyimleme imkanı sunuyoruz.

Yeni web sitemiz size beta olarak sunulurken, aynı zamanda mevcut fenerbahce.org da yayın hayatına devam edecek. Böylelikle bir yandan yeni sitemizi test ederken, bir yandan da değerli geri dönüşleriniz ile sitemizin gelişimine katkıda bulunabileceksiniz.

Web sayfamızın kusursuz olarak çalışması için sitemizi inceleyerek, bulunduğunuz sayfanın altında yer alan “Görüş bildir” kısmından ya da yeniweb@fenerbahce.org adresinden bize yorumlarınızı iletmeniz yeterli. Gördüğünüz her türlü hatayı; küçük/büyük diye ayırmadan bizlere bildirmeniz, sitemizin tam olarak yayına açılmadan önce mükemmelleştirilmesi adına oldukça önemlidir.

Değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için şimdiden teşekkür ederiz!' denildi.