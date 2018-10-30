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Fenerbahçe'nin Rus teknik adam Stanislav Cherchesov ile ilgilendiği iddia edildi

Rus basını, Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran Stanislav Cherchesov'un Fenerbahçe'nin ilk tercihi olduğunu iddia etti.

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Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından yeni teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe için Rusya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
 
Rus basını, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için ilk tercihinin Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Stanislav Cherchesov olduğunu belirtti.
 
RUSYA, BIRAKMAK İSTEMİYOR
 
Stanislav Cherchesov'un Fenerbahçe'nin ilk tercihi olduğunu ancak Rusya Futbol Federasyonu'nun tecrübeli teknik adamı bırakma gibi bir niyeti olmadığı kaydedildi.
 
2018 Dünya Kupası'nda Rusya'da başarılı bir performans gösteren 55 yaşındaki teknik direktör, Rusya'yı Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar taşımıştı.
 
''GÖREVİM BURADA BİTİNCE...''
 
Stanislav Cherchesov, Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi maçı sonrasında ''Türkiye'de takım çalıştırmayı düşünür müsün?'' sorusuna cevap olarak ''Şu an Rusya'da görevimin başındayım ve mutluyum. Burada görevim bitince ne olacağına o zaman bakarız.'' demişti. (Sporx)

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