Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin bu maç kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde sakat futbolcular dışında kadroya dahil edilmeyen isim Bartuğ Elmaz oldu.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun: