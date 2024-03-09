Fenerbahçe uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine bu sezon mutlaka son vermek istiyor. Kanarya diğer yandan Avrupa'da, Konferans Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertliler bu anlamda sezon başında kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti. Fenerbahçe'de kadroya katılan oyunculardan birisi de Fred olmuştu.

Brezilyalı yıldızın transferi büyük yankı uyandırırken futbolcu gösterdiği performansla kısa süre içerisinde sarı-lacivertli taraftarları kendisine hayran bıraktı.

Son olarak Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de mücadeleye başlayan oyuncu gösterdiği performansla büyük alkış almıştı.

FRED İLE İLGİLİ İLGİNÇ İSTATİSTİK

Yıldız isimle ilgili ortaya çıkan o gerçek gündeme oturdu. Bu sezon sahada olduğu her maçta kalitesini gösteren Fred, sarı-lacivertli formayla henüz yenilgi yüzü görmedi.

Sakatlığı sonrası St. Gilloise maçında ilk kez 11'de başlayan Brezilyalı, serisini Belçika'da da sürdürdü.

23 karşılaşmada 22 kez kazanan Fred'li Fenerbahçe sadece ligde Samsunspor'la berabere kaldı.