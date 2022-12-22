Fenerbahçe'nin savunmasına 2.06'lık dev!

Fenerbahçe, Adana Demirspor'un milli stoperi Samet Akaydın'ın işini bitirmek üzere. Ancak yönetim, sadece Samet'le yetinmeyecek gibi görünüyor. Sarı-Lacivertliler, TFF'nin 21 yaş altı yabancılar için belirlediği 3 oyunculuk kontenjanı ocak ayında kullanmayı planlıyor.

FENERBAHÇE ISAAK TOURE'NİN PEŞİNDE

Fransız basınına göre Fenerbahçe'nin hedefinde, Marsilya'nın 19 yaşındaki stoperi Isaak Toure var. Fildişi asıllı Fransız oyuncu için Sarı-Lacivertliler'in satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi kupası iddiası

MARSİLYA ÇEKİMSER

Marsilya, genç yıldızı kiralamaya sıcak baksa da opsiyon konusunda çekimser. Tarafların bu konu üzerinde de anlaşma sağlaması halinde, Toure'nin sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyeceği iddia edildi.

5,5 MİLYON AVRO ÖDENDİ

Isaak Toure, Fransız futbolunun oyuncu fabrikalarından Le Havre altyapısından yetişti. Marsilya, 19 yaşındaki stoper için sezon başında 5.5 milyon avro bonservis ödedi. Ancak teknik direktör Tudor, genç futbolcuya bu sezon fazla şans vermedi. Toure, ligde sadece 5 maçta 65 dakika süre alabildi.

Trabzonspor - Fenerbahçe Dev maçın hakemi belli oldu

2,06'LIK BOYUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

19 yaşındaki stoper, 2.06 m.'lik boyuyla dikkat çekiyor. Isaak Toure, uzun boyuna rağmen son derece atletik. Solak olan genç yetenek, sol bek olarak da görev yapabiliyor.

U19'UN İKİNCİ KAPTANI

Başarılı oyuncu, Fransa U19 Milli Takımı'nın formasını giyiyor. Toure, geçtiğimiz yaz düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan Fransa'nın savunmadaki en önemli isimlerinden biriydi. 19 yaşındaki stoper, U19 Milli Takımı'nda, Angers'li Ousmane Camara'nın ardından ikinci kaptan konumunda.

Miha Zajc ezeli rakibe gidiyor! Görüşmeler başladı

BENZIA VE FALETTE İLE AYNI MENAJERLİK ŞİRKETİNDE

Isaak Toure'nin menajerlik şirketi olan ND Management, aynı zamanda bir dönem Sarı-Lacivertli formayı giyen Yassine Benzia ve Simone Falette'in temsilciliğini de yapıyor.