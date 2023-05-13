Joao Pedro için 5 milyon euro!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kalan Joao Pedro, İtalya'ya geri dönebilir.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Serie A ekiplerinden Udinese'nin 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

Udinese'nin, ara transfer döneminde Newcastle United ve Everton'ın talip olduğu Beto'nun yerini Joao Pedro ile doldurmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin, golcü isim için beklentisinin 5 milyon euro olduğu belirtildi. Ancak bu rakamın düşmesi için pazarlıkların da olabileceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maça çıkan Joao Pedro, 5 gol attı ve 1 asist yaptı