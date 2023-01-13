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Spor

Fenerbahçe'nin sol bek hedefi Victor Kristiansen

Ara transfer dönemini Samet Akaydın ile açan Fenerbahçe, sol bek için Kopenhag forması giyen Victor Kristiansen'i gündemine aldığı iddia edildi.

13 Ocak 2023 Cuma 00:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin sol bek hedefi Victor Kristiansen
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Samet Akaydın transferini açıklayarak ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, stoperin ardından diğer bölgelere takviye için harekete geçti.

Sol beke de transfer yapması beklenen sarı-lacivertliler, gündemine Victor Kristiansen'i aldı. A Spor'un haberine göre, yabancı kuralı nedeniyle ülkelerinin takımlarında oynayan 21 yaş altı futbolculara yönelen Fenerbahçe'nin yeni hedefi Kristiansen.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Kopenhag'ta forma giyen 20 yaşındaki sol bekin transferi için temaslara başladı.

Danimarka ekibi ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

PARMA İLE GÖRÜŞMELER DE SÜRÜYOR

Fenerbahçe, ayrıca 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'nin de transferi için Parma ile görüşmelerine devam ediyor.

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